РИАМО - 17 окт. В четверг температура воздуха в Московском регионе может достичь отметки в плюс 17 градусов, вечером местами возможен небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отметили синоптики, предстоящий день Московский регион проведет в теплом секторе циклона. Атмосферное давление будет падать, появится вероятность осадков.

«По данным Метеобюро Москвы и области, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Ближе к вечеру местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 13-15 градусов, местами 17 градусов, в Подмосковье – 10-15 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При увеличении влажности понизится содержание кислорода в воздухе. По оценке медработников, такая обстановка неблагоприятна для метеолабильных людей.

«Метеопатические реакции могут проявляться обострениями хронических заболеваний суставов и позвоночника, органов дыхания с симптомами хронической кислородной недостаточности, с частыми приступами бронхоспазма. И все же осень еще продолжает нас радовать своим теплом, поэтому необходимо стараться больше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом при умеренных нагрузках, практиковать дыхательные упражнения», – добавляется в материале.

Легче переносить сезонные колебания метеопараметров помогут растительные адаптогены, заключили специалисты.