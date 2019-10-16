РИАМО - 16 окт. Для удобства жителей Подмосковья запущен онлайн-калькулятор расчета размера платы за услугу по горячему водоснабжению, сервис доступен на сайте комитета по ценам и тарифам региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С помощью калькулятора можно легко и быстро рассчитать стоимость горячей воды в том или ином муниципальном образовании региона.

«Чтобы произвести расчет, необходимо заполнить три формы – выбрать муниципальное образование и поставщиков услуг по отоплению и водоснабжению. В случае если для организации утверждено несколько тарифов, то необходимо выбрать тот, который соответствует вашему адресу», – отмечается в сообщении.

В случае если вы не знаете наименование своей ресурсоснабжающей организации, то платеж будет рассчитан по основным тарифам для конкретного муниципалитета.

После заполнения полей появится таблица, где можно узнать стоимость горячей воды в зависимости от утвержденного для муниципального образования норматива на подогрев.

На сегодняшний день тарифы на горячую воду устанавливаются в виде двух компонентов, которые рассчитывается исходя из установленных комитетом тарифов на питьевую воду и тепловую энергию, необходимую для подогрева. Норматив на подогрев устанавливается министерством ЖКХ Московской области либо был ранее установлен органом местного самоуправления.

«Чтобы рассчитать тариф за 1 кубический метр горячей воды самостоятельно, необходимо использовать следующую формулу: [тариф на холодную воду] + [тариф на тепловую энергию] х [норматив на подогрев холодной воды]», – добавляется в материале.

Чтобы рассчитать плату за горячую воду, необходимо использовать следующую формулу: [стоимость 1 кубического метра горячей воды] на [количество потребленных за месяц кубов горячей воды];

Калькулятор можно применять только для централизованного отопления. А если в вашем доме приготовление горячей воды осуществляется с использованием индивидуального теплового пункта, то тариф на горячую воду не устанавливается и расчет необходимо вести по формуле: [тариф 1 кубического метра холодной воды] на [количество потребленных за месяц кубов горячей воды] плюс [тариф на тепловую энергию] на [необходимое количество тепловой энергии на подогрев холодной воды в вашем ИТП].