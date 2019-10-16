РИАМО – 16 окт. В Москве в филиале городской клинической онкологической больницы №1 заменят два лифта, грузоподъемность каждого из них составит 1450 килограммов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

О согласовании проектной документации сообщили в комитете Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

«Городская клиническая онкологическая больница №1 является одним из старейших медицинских учреждений Москвы данного профиля. Развитие и совершенствование столичного здравоохранения является одним из главных направлений деятельности столичного правительства. Москва же сейчас является одним из центров мировой медицины, где сконцентрированы современные технологии и профессионалы высочайшего уровня, поэтому так важно поддерживать инфраструктуру объектов здравоохранения на достойном уровне», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В новых лифтах будет предусмотрено диспетчерское управление. Здесь установят сигнализацию, которая оповестит о несанкционированном открытии дверей шахты лифта и прочих неполадках.

Также будет обеспечена двухсторонняя переговорная связь между диспетчером и кабиной лифта, крышей кабины и приямком лифтовой шахты. Системный телефон установят на посту охраны в холле первого этажа.