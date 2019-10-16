РИАМО - 16 окт. Москомархитектура согласовала проекты строительства зданий для конечных остановок автобусов и троллейбусов на северо-востоке и западе столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Обе остановки будут выполнены в сдержанном стиле, в фирменных цветах «Мосгортранса». В зданиях предусмотрены места для отдыха водителей, комнаты диспетчеров и помещения для обслуживания транспорта», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Двухэтажное здание остановки троллейбусов площадью 700 квадратных метров станет частью транспортно-пересадочного узла «Озерная». Его планируют построить около дома 33, корпуса 1, по Озерной улице. Одноэтажное здание конечной остановки для автобусов площадью около 300 квадратных метров появится возле станции метро «Окружная» (Гостиничная улица, владение 8).

В зданиях будут созданы общественные и технические зоны. В общественной оборудуют места для отдыха водителей. Техническая предназначена для обслуживания самого здания и транспорта.

Фасады отделают навесными панелями белого и синего цветов, а цоколь – серой плиткой.

ТПУ «Озерная» построят на базе станции «Очаково» Калининско-Солнцевской линии метро. Транспортный узел разделит потоки пассажиров и облегчит пересадку на наземный транспорт. Для автобусов и троллейбусов обустроят разворотную площадку, остановки обеспечат навесами, а около выходов из метро сделают парковку.