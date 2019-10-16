РИАМО – 16 окт. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку исполнения трудового законодательства ООО «Авиакомпания ЭйрБриджКарго», установлено, что организация не выплатила работникам заработную плату на сумму более 51 миллиона рублей, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По результатам проверки прокуратура генеральному директору ООО «Авиакомпания ЭйрБриджКарго» внесла представление.

«Кроме того, в отношении юридического и должностного лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ – невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», – говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры ООО «Авиакомпания ЭйрБриджКарго» полностью выплатила работникам задолженность по заработной плате, а также пени за задержку выплаты в размере 411 тысяч рублей.