РИАМО - 16 окт. Участники проекта «Активный гражданин» выбрали темы для новых туров в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, лидером опроса стал квест для самых юных посетителей, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

В выборе экскурсий по центру поучаствовали свыше 155 тысяч активных граждан. За три недели пользователи отдавали свои голова за наиболее интересные темы будущих туров по масштабной экспозиции, например, химия и космос, знаменитые конструкторы и предприятия космической отрасли, искусственные спутники Земли, а также экскурсия-квест для дошкольников.

«Больше всего голосов – более 43 тысяч – было отдано за последний вариант, который придется по душе детям 5–7 лет. Второе и третье место заняли экскурсии на тему химии в космосе и легендах космической отрасли. Их появление в центре «Космонавтика и авиация» поддержали около 31 и 29 тысяч горожан соответственно. Об искусственных спутниках Земли хотят узнать более 18 тысяч голосовавших», – отмечается в сообщении.

Также свыше тысячи активных граждан предложили собственные варианты, среди них экскурсии о том, как стать космонавтом, о пилотируемых программах, применении космических технологий в повседневной жизни и многом другом.

В центре на постоянной основе сейчас действуют обзорные туры, экскурсия по выставке об истории и архитектуре павильона «Космос», а также две тематические экскурсии – о жизни космонавтов на орбите и об исследовании планет Солнечной системы. Кроме того, совсем недавно были запущены туры по выставке часов «Время и космос».

В планах центра – увеличить разнообразие познавательных мероприятий, которые будут интересны как юным посетителям и организованным школьным группам, так и гостям более старшего возраста. И поскольку голосование показало большой интерес к экскурсионной деятельности центра, было принято решение в течение ближайшего года запустить все туры, представленные для опроса на сайте проекта «Активный гражданин».

Квест для самых юных посетителей введут в новогодние каникулы, где они узнают о первых покорителях космоса, которые оказались там еще до Юрия Гагарина, познакомятся с космической техникой и скафандрами, подготовятся к полету на орбиту, построят ракету, соберут созвездие и разгадают загадки Отважной Кусачки – собаки-рекордсмена по полетам в космос.