РИАМО - 16 окт. В Московской области объявили электронный аукцион по аренде двух земельных участков под воздушный транспорт в Талдомском городском округе, площадь участков составляет более 62,34 тысячи квадратных метров и 57,26 тысячи квадратных метров соответственно, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«По количеству объектов авиационной инфраструктуры Московская область занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации. Кроме того, в Подмосковье активно развивается легкая авиация и обслуживающая ее инфраструктура. Приняв участие в аукционе, вы можете стать еще одним обладателем авиационной площадки», – отмечается в материале.

Оба участка расположены вблизи поселка Запрудня Талдомского округа. Их предлагается взять в аренду на девять лет. Начальная стоимость годовой арендной платы на торгах составляет 153,7 тысячи рублей и 141,8 тысячи рублей соответственно.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 25 ноября на электронной площадке «РТС-тендер» по ссылке – www.rts-tender.ru. Более подробную информацию всегда можно найти на Едином портале торгов Московской области — https://torgi.mosreg.ru/.