РИАМО - 16 окт. Мособлдума рассмотрит изменения в закон «О государственной гражданской службе в Московской области», поправки в который дадут возможность госслужащим работать удаленно, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Мы планируем установить возможность для государственных гражданских служащих заключать контракт на дистанционное исполнение обязанностей – этим правом смогут воспользоваться гражданские служащие, замещающие ведущие, старшие и младшие должности», – заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что этот шаг продиктован растущим уровнем информатизации общества. Ведь на сегодняшний день во многих коммерческих компаниях присутствие ряда специалистов в офисе становится необязательным – логично распространить эту практику и на госучреждения.

«К тому же, уже есть позитивный опыт других стран – например, в Японии около 10% чиновников работают удаленно, что позволяет разгрузить дороги в кварталах, где располагаются министерства и ведомства, а также экономить бюджетные средства. Подмосковье пока первый регион в стране, который выступает с инициативой по переводу части госслужащих на удаленную работу, но уверен, другие субъекты тоже найдут эту идею полезной», – подчеркнул Брынцалов.