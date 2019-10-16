РИАМО - 16 окт. За 10 месяцев текущего года в Московской области долги жителей за жилищно-коммунальные услуги уменьшились более чем на 3,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Это стало возможным благодаря системному и грамотному взаимодействию министерства энергетики региона и органов местного самоуправления региона в работе с этой непростой задачей.

«Выступая с докладом о ситуации с просроченной задолженностью заместитель министра энергетики Евгений Гаврилов отметил, что деятельность министерства показывает положительную динамику как оплат, так и сокращения просроченной задолженности. Так, задолженность перед ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» сократилась более чем на 600 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Динамикой оплат в пользу АО «Мосэнергосбыт» также носит положительный характер, и в сравнении с прошлым годом ее рост составил более 1,2 миллиарда рублей.

«Данная работа важна в первую очередь по тому, что позволяет не допустить ограничение поставки ресурсов на котельные. Это значит, что услуги по горячему водоснабжению и теплоснабжению жители будут получать надлежащего качества и бесперебойно», - отметил Гаврилов.