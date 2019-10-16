РИАМО – 16 окт. В среду состоялась встреча победителей флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» с одним из наставников конкурса «Лидеры России», генеральным директором SPLAT Евгением Деминым, ребята узнали о корпоративной культуре и цифровизации, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Проект, который получил название «Завтрак с наставником», реализован при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры России» – клуба «Эльбрус». На мероприятии Демин рассказал «Лидерам России» о стратегии, корпоративной культуре и цифровой трансформации компании SPLAT, поделился опытом масштабирования бизнеса на региональном, национальном и международном рынке.

«Я с удовольствием рассказал ребятам о сложностях, которые мы преодолевали, ошибках, которые мы делали, и о выводах, которые к сегодняшнему дню я имею, чтобы они могли пользоваться этим опытом. Для меня совершенно точно наставничество – это двухсторонний процесс, и я участвовал в сегодняшней встрече с желанием научиться, потому что «Лидеры России» – талантливые, активные ребята, у каждого из которых огромный опыт. Большая ценность в том, что я вышел с этой встречи и вынес важные вещи для себя лично, для своей компании», – отметил Демин.

Участие во второй встрече проекта «Завтрак с наставником» приняли 27 победителей конкурса «Лидеры России» из разных регионов страны. До конца года планируется провести несколько таких неформальных встреч.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» способствует созданию и развитию механизмов и алгоритмов наставничества в рамках взаимодействия между проектами. Наставниками для победителей конкурса «Лидеры России» выступают 94 ведущих управленца страны.