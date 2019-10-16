РИАМО - 16 окт. 19 октября в Серпуховском историко-художественном музее состоится презентация сразу двух выставочных проектов — «Золотой век русского искусства» и «Константин Маковский. Реалист и мифотворец», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Золотой век русского искусства» познакомит посетителей с классикой второй половины XIX века – периода становления и расцвета национальной школы пейзажной живописи. В экспозиции представлен 21 шедевр из собрания Нижегородского государственного художественного музея», - отмечается в материале.

Данная выставка продлится до 22 марта. На ней можно будет увидеть картины таких знаковых живописцев, как Саврасов, Айвазовский, Боголюбов, Куинджи, Перов, Серов, Суриков, Ярошенко.

Второй проект посвящен 180-летию Константина Маковского. Выставку под названием «Константин Маковский. Реалист и мифотворец» организуют при поддержке министерства культуры Подмосковья. Участие в ней примут Государственная Третьяковская галерея, Химкинская картинная галерея имени С.Н. Горшина, а также частные коллекции.

«Экспозиция демонстрирует основные периоды творчества Маковского. Центральным полотном является работа «Под венец» – один из шедевров Серпуховского музея, именно она станет проводником в «боярский цикл» мастера, поможет окунуться в русскую историю», - говорится в сообщении.

Специально для проекта в выставочном пространстве воссоздадут боярский быт, используя полисенсорный комплекс. Продлится выставка до 15 марта.

В рамках проекта планируется проведение экскурсий и лекций. Так, например, 19 октября в 14:00 лекцию прочтет ведущий искусствовед, этнокультуролог, член Международной ассоциации искусствоведов (AIS) Андрей Боровской.