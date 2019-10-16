РИАМО – 16 окт. В Москве достроили правый перегонный тоннель за станцией «Аминьевское шоссе», находящейся на юго-западе Большой кольцевой линии метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Все тоннели между «Мичуринским проспектом», «Проспектом Вернадского» и «Аминьевским шоссе» на БКЛ уже готовы», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр Москвы дополнил, что теперь начали активно строить сами станции.

Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Аминьевское шоссе» до «Проспекта Вернадского» общей протяженностью 4,6 километра началось в 2017 году.

В настоящее время его строительная готовность составляет 35%. В данный момент завершается проходка тоннелей, идет сооружение основных конструкций станций. Окончание строительства намечено на 2021 год.

Открытие данного участка БКЛ позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского с населением порядка 330 тысяч человек, а также снизить нагрузку на Сокольническую и Калининско-Солнцевскую линии.

Строительство Большой кольцевой линии является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров. Со станций БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).