РИАМО – 16 окт. Этой зимой новыми развлечениями в парках Подмосковья станут слэклайн-площадки «Перейди в 2020 год!», риглет-парки и воздушные подушки, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Слэклайн – это натянутая стропа, по которой ходят, прыгают и делают разные трюки. На сегодняшний день – это новое, активное, молодежное направление, которое мы будем развивать в наших парках», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Хождение по натянутой ленте тренирует концентрацию и реакцию, развивает связки и мышцы. Все это помогает освободиться от негативных мыслей и моральной усталости.

«Также зимой в парках Подмосковья малыши смогут познакомиться со сноубордингом», – отметил Хайкин.

Риглет-парк – это первое знакомство малышей от трех до шести лет с миром сноубординга. Он приучает ребенка к спорту, развивает координацию, отвлекает от компьютера. Малышам становится интересно проводить время на свежем воздухе.