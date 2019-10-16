РИАМО – 16 окт. 81-летнего организатора Олимпиады-80 Виктора Полищука госпитализировали с множественными гематомами на лице и теле в Одинцове, его избил мужчина после дорожной аварии, сообщает kp.ru.

«Полищук за рулем Volvo двигался задним ходом по улице Свободы и случайно наехал своим автомобилем на 30-летнюю Наталью Филатову. Женщина получила травмы. Разгневанный муж пострадавшей Натальи, 36-летний Роман, бросился на разборки с водителем», – говорится в сообщении.

Пострадавшая в ДТП женщина обратилась за медпомощью. В больницу обратился и сам Полищук, у него диагностировали ушибы головы и тупую травму живота.

Полицейские на данный момент разбираются в произошедшем, они проводят проверки по факту наезда на пешехода и по факту избиение пожилого мужчины.

Виктор Полищук был создателем и учредителем компании «Российская телекоммуникационная сеть». На сегодняшний день он является почетным компании, кандидатом технических наук, академиком Международной академии связи, мастером спорта СССР по волейболу.

Он также был одним из организаторов Олимпиады-80. В 1976 году было создано техническое управление оргкомитета спортивного мероприятия, которое возглавил Полищук. Ему вручили высокую государственную награду – орден.

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