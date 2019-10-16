РИАМО – 16 окт. Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма в рамках расширенного заседания обсудил вопрос развития системы дополнительного образования детей в Подмосковье, в регионе уже выдано 664 тысячи сертификатов на допобразование, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн рассказал о внедрении целевой модели развития системы допобразования в регионе.

«Цель этого проекта – чтобы к 2024 году охват детей от пяти до 18 лет дополнительным образованием составлял 84%. С 1 сентября 2019 года родители могут оплачивать детские кружки и секции с помощью электронного сертификата. Эта функция доступна в личном кабинете на портале госуслуг Московской области. Номинал сертификата варьируется в зависимости от муниципального образования», – отмечается в сообщении.

Сертификат формируется ежегодно, его стоимость обновляется каждый календарный год, в среднем она составит более 12 тысяч рублей.

С помощью сертификата оплатить можно не только программы, предоставляемые учреждениями допобразования, но и школьные кружки, и занятия в частных образовательных организациях.

Теперь каждая семья сможет выбирать не из узкого перечня программ, как раньше, а записаться в любую, которая есть на территории муниципалитета.

«Ребенок может воспользоваться сертификатом для нескольких программ, стоимость сертификата и средства с него списываются ежемесячно, по мере того, как ребенок осваивает программы», – дополняется в материале.

Бронштейн уточнил, что на сегодняшний день выдано 664 тысячи сертификатов.

По его словам, сертификат можно получить один раз и он будет действовать до совершеннолетия ребенка. Чтобы на него были начислены деньги, в начале каждого года необходимо подавать заявление.