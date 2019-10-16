РИАМО - 16 окт. В микрорайоне ДЗФС Дмитровского округа заканчивается строительство учебной пристройки на 175 мест к школе №3 с углубленным изучением отдельных предметов, объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте завершаются отделочные и электромонтажные работы. Мебель и необходимое оборудование для функционирования школьного корпуса также поставлены и установлены», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В новом корпусе разместятся 16 просторных учебных классов, мастерские и лаборантские, пищеблок со столовой, а также спортзал.

В результате открытия учебной пристройки будет решена проблема второй смены в данной школе и удастся разгрузить основное здание, что позволит создать более комфортные условия для обучения школьников.

Объект возведен на средства бюджета в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».