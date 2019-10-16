РИАМО – 16 окт. Водитель автомобиля Skoda нанес пассажиру ножевое ранение и, похитив денежные средства, скрылся с места преступления, в столице объявлен план «Перехват» для поимки злоумышленника, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Около 19:10 (16 октября – ред.) около дома 10 на Тестовской улице, водитель автомашины Skoda нанес пассажиру ножевое ранение, похитил у него личные вещи и денежные средства, высадил его из данной автомашины и на ней скрылся. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Для задержания злоумышленника в городе ввели план «Перехват», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным ряда СМИ, злоумышленник работает таксистом.

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