РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 окт. В четверг отопление временно отключат по 17 адресам в микрорайоне Климовск Подольска из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«На четверг, 17 октября, управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» запланировало ремонтные работы с 9:00 до 12:00. На время их выполнения будет приспущено отопление в многоквартирных домах по адресам: улица Симферопольская, дома №№7, 9; проспект 50-летия Октября, дома №№8/9, 10, 12А, 12/7; улица Западная, дома №№6, 8, 9, 9А, 10, 12», – говорится в сообщении.

Помимо этого, отопление и горячая вода будет отсутствовать в домах №№11, 13 по улице Симферопольская, №№10А и 13А по проспекту 50-летия Октября, а также в доме №2А на Октябрьской площади.