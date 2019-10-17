РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 17 окт. В четверг жители деревни Глотаево в Домодедове останутся без света в связи с проведением плановых работ, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по замене силового трансформатора ожидается нарушение электроснабжения: деревня Глотаево (часть), магазин «Заря», – говорится в сообщении.

Света не будет с 9:00 до 17:00.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения и позволят избежать случаев аварийного отключения в будущем. Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе плановые отключения или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.