РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 17 окт. В четверг театр «Круг II», в котором играют актеры с особенностями развития, покажет пластический спектакль в ГДК «Авиатор» в Домодедове, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«17 октября в 15:00 в Доме культуры «Авиатор» городского округа Домодедово интегрированный театр-студия «Круг II» представляет пластический спектакль «Прикосновение». Зрителями будут люди с ограниченными возможностями здоровья – члены домодедовского клуба «Добрый четверг», – говорится в сообщении.

«Круг II» – единственный в России театр, в котором актеры с особенностями развития (ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями) регулярно играют в репертуаре государственных и частных театров.

Вход на спектакль свободный.