РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 окт. Певица Ани Лорак в четверг представит свое шоу жителям Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Народная артистка Украины Ани Лорак представит во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах свое шоу DIVA. Это фантастическая музыкальная история о Диве, живущей в разные времена и каждый раз умеющей удивлять. 17 октября в шоу DIVA прозвучат любимые песни и новые композиции украинской певицы», – говорится в сообщении.

Дива – это женщина, сделавшая себя сама и наглядно доказавшая, что мечты сбываются. Дива – это та, что умеет вдохновлять, любить, прощать и делиться с другими тем, чем ее щедро наградил Бог.

Организаторы концерта пояснили, что DIVA – высокотехнологичное шоу мирового уровня, посвященное всем выдающимся женщинам. Режиссером программы выступил Олег Боднарчук, который в свое время занимался постановкой предыдущего шоу Ани Лорак «Каролина», а также шоу «Другой» Филиппа Киркорова, «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой, ряда премий «МУЗ-ТВ».