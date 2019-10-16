РИАМО – 16 окт. По распоряжениям правительства Московской области и губернатора до 17 октября в регионе проводится общеобластной смотр аварийно-восстановительных подразделений ЖКХ муниципальных образований, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«В рамках мероприятия будут проверена готовность ресурсоснабжающих предприятий (ТЭК), управляющих компаний к работе в зимний период 2019-2020 года. Будет проверяться укомплектованность штатного расписания аварийно-восстановительных подразделений муниципалитетов, оснащенность их техникой и оборудованием, а также материальное обеспечение», – отмечается в сообщении.

По результатам смотра участникам будут выставлены оценки, определяющие готовность предприятий к работе зимой. Всего будут проверены аварийно-восстановительные формирования 64 муниципальных образований.

К их оценке привлечены представители министерств ЖКХ, энергетики, благоустройства, Госадмтехнадзор, Госжилинспекция региона, ГКУ МО «МОС АВС».