РИАМО – 16 окт. За неудаление борщевика на земельных участках правообладателям земель в Солнечногорске начислено более 7 миллионов рублей штрафов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Муниципальный земельный контроль городского округа Солнечногорск выявил нарушения земельного законодательства, в частности, непроведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского на 216 гектарах земель», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он пояснил, что в результате контрольных мероприятий территориальных управлений администрации Cолнечногорска было наложено более 7 миллионов рублей штрафов и выдано 30 предупреждений.

Одним из крупных нарушителей стало юридическое лицо – собственник земли в сельском поселении Соколовское, у которого борщевик выявили на 27 гектарах.

На нарушителя наложен штраф в 800 тысяч рублей, подчеркивается в материале.

Работа земельного контроля Солнечногорска продолжится до наступления заморозков. В ближайшее время земельные инспекторы совместно с территориальными управлениями осмотрят еще 26 гектаров в Пешковском, Кривцовском и Соколовском поселениях.