РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 окт. Городской округ Домодедово вошел в топ-10 по итогам мониторинга муниципальных образований Московской области по созданию условий для ведения предпринимательской деятельности, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«По итогам третьего квартала 2019 года городской округ Домодедово вошел в топ-10 муниципалитетов Подмосковья. Домодедово заняло в рейтинге пятое место. Первые три позиции заняли Солнечногорск, Химки и Рузский городские округа», – говорится в сообщении.

Также в топ-10 попали Красногорск, Мытищи, Люберцы, Пушкинский, Дмитровский и Сергиево-Посадский городские округа.

«Также значительно улучшили свои позиции в рейтинге городские округа Раменский (20 место вместо 34), Истра (15 место вместо 19), Фрязино (26 место вместо 30)», – добавляется в сообщении.

Рейтинг рассчитывается из трех критериев: количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 10 000 жителей муниципалитета; количество вновь созданных субъектов МСП на 10 000 жителей муниципалитета и объем средств муниципального бюджета, выделяемых в рамках поддержки бизнеса в расчете на один субъект МСП.