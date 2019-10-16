РИАМО – 16 окт. В Терлецком парке сотрудники Мосприроды обнаружили вяхиря, занесенного в Красную книгу Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Редкая для столицы птица была замечена около эколого-просветительского центра «Конный двор».

«Птица гнездится только в Подмосковье, ранее ее видели только во время пролета на западе и юго-западе Москвы. Ареал обитания вяхиря достаточно обширный. В южных регионах эта птица ведет оседлый образ жизни. Однако в средней полосе России вяхирь относится к перелетным птицам», – отмечается в сообщении.

Отлет начинается как раз в середине октября. Специалисты Мосприроды считают, что вяхирь оказался в Терлецком парке именно на пролете.

Вяхирь, или иначе его называют витютень, – это крупный голубь, который по размерам значительно превосходит обычного сизого голубя. Длина тела птицы составляет около 40 сантиметров, а иногда и больше.