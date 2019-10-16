РИАМО - 16 окт. Авиакомпания S7 15 октября получила допуск на выполнение рейсов в грузинский город Кутаиси, но выполнять она их сможет только после снятия ограничений на полеты в этом направлении, сообщает Федеральное агентство новостей.

Официальный представитель Росавиации объяснил, что авиакомпания продлила свой допуск на выполнение перелетов по данному направлению.

«Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания «Сибирь» сможет воспользоваться этим правом», – отметил он.

В июне текущего года в Тбилиси начались протесты, связанные с визитом российской делегации в грузинский парламент. После волнений президент РФ Владимир Путин подписал постановление о прекращении воздушных перевозок с Грузией с 8 июля в интересах безопасности российских граждан.