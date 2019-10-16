РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 окт. В Домодедовскую поликлинику поступил рентгеновский передвижной аппарат для высокотехнологичных исследований и операций, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В больницу микрорайона Авиационный города Домодедово поступил рентгеновский передвижной аппарат, называемый в медицине С-дуга. <...> Он позволит врачам выполнять ангиографии – исследование проходимости артерий и вен, нефролитолапаксию – дробить камни в почках и мочеточниках, устанавливать порты для проведения длительной химиотерапии у онкологических больных и еще множество высокотехнологичных исследований и операций для жителей городского округа Домодедово и региона», – говорится в сообщении.

Аппарат закуплен в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья на 2019-2024 годы» за счет средств регионального бюджета.