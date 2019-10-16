РИАМО – 16 окт. С 17 октября по 20 декабря 2019 года на территории Московской области пройдет экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!», организатором мероприятия стала региональная Общественная палата, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Основные цели экомарафона: предотвращение попадания отходов, являющихся вторичными ресурсами, в окружающую среду и вовлечение их в хозяйственный оборот.

«К участию в конкурсе приглашаются жители Московской области, волонтеры, юнармейцы, члены молодежных парламентов, патриотических клубов и объединений Московской области, студенты, школьники, дети дошкольного возраста, образовательные учреждения», – отмечается в сообщении.

Для участия в экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!» необходимо заполнить заявку на официальном сайте марафона: www.сдай-бумагу.рф в срок до 31 октября 2019 года. Заявка принимается от физических лиц или организаций, собравших не менее 500 килограммов макулатуры.

Мероприятие пройдет в четыре этапа. Победителями акции станут городские округа Московской области, сдавшие в переработку наибольшее количество макулатуры в относительном показателе к числу жителей.

По итогам экомарафона «Сдай макулатуру – спаси дерево!» в 2018 году в Московской области удалось спасти от вырубки более 7,5 тысяч деревьев, собрав свыше 450 тонн макулатуры за год.