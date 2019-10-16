РИАМО - 16 окт. В Московской области реализуется программа «Светлый город», в рамках которой строятся и обновляются системы наружного освещения, в 22-х муниципалитетах региона работы завершены на 100%, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Работы по обустройству наружного освещения ведутся на улицах, у дорог, на территории дворов, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха.

«Кроме того, создается архитектурно-художественная подсветка фасадов и монументов ключевых исторических объектов – храмов, монастырей, памятников архитектуры», - отмечается в материале.

При проведении работ применяется энергосберегающий подход к источникам освещения. В приоритете для властей — создание комфортной среды в темное время суток. Программу реализуют с учетом мнения жителей. Так, адресные перечни объектов формируются по заявкам, поступающим на портал «Добродел» и в органы власти.

Работы в рамках программы выполнены на 100% в Богородском, Дмитровском, Можайском, Наро-Фоминском, Ленинском, Рузском и Одинцовском округах, а также в Балашихе, Восходе, Жуковском, Истре, Кашире, Котельниках, Краснознаменске, Луховицах, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Чехове, Шатуре и Электростали.