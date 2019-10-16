РИАМО - 16 окт. В имении Ильинское-Усово городского округа Красногорск, которое включено в туристский проект «Императорский маршрут», все памятники объединят в единый ансамбль, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Имение было приобретено императором Александром II для своей супруги императрицы Марии Александровны в 1864 году и стало загородной резиденцией великокняжеской семьи. Императрица Мария Александровна и ее наследник великий князь Сергей Александрович основали здесь фермерское хозяйство – выращивали редкие породы кур и лошадей, молочное стадо коров, производили кумыс.

«До наших дней сохранились павильоны, корпус конного двора, Ильинская церковь, флигели, парк и беседка-ротонда. Ведется работа по объединению памятников имения Ильинское-Усово в единый историко-культурный ансамбль, который будет доступен гостям», – отмечается в сообщении.

Соглашение о включении подмосковной усадьбы в проект 15 октября подписали вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и председатель Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Проект реализуется под эгидой министерства культуры РФ, его цель – возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России в период правления династии Романовых.

В проекте «Императорский маршрут» объединены места, где бывали представители Российского императорского дома: в частности, усадьбы и дворцовые комплексы Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Брянской, Воронежской, Орловской областей, Красноярского края, Костромы, Калуги, Ставрополья, Татарстана.

От Подмосковья в проект включен усадебный комплекс Ильинское-Усово.