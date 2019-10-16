РИАМО– 16 окт. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» с каждым годом набирает обороты, сейчас в различных регионах страны работают 28 специализированных центров, так, 29-й дом «Юнармии» появился в Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

На сегодняшний день это первый центр по подготовке юнармейцев в Московской области. В торжественном открытии приняли участие заместитель председателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Александр Легков, первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Виктор Бусловский, военный комиссар Московской области Алексей Астахов, руководители администрации Богородского городского округа.

«Главная задача дома «Юнармии» – объединение мальчишек и девчонок со всего Подмосковья для обучения различным навыкам, например, ориентированию на местности. <…> Также здесь будут реализовываться программы по развитию творческих и интеллектуальных способностей ребят», – сказал Легков.

В честь открытия знаками «Юнармейская доблесть» отметили молодежь, которая внесла существенный вклад в развитие военно-патриотического общественного движения из Коломны, Химок, Ликино-Дулева и Наро-Фоминского округа.

Легков подчеркнул, что Мособлдума уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Депутаты регулярно посещают тематические открытые уроки в школах, участвуют в акции «Лес Победы», встречаются с молодежью военно-патриотических клубов и поисковых отрядов.

«По предложению комитета в перечень праздничных дней Московской области включен День поисковика Подмосковья, который будет отмечаться в третью субботу ноября. Было предложено продвигать проект «Голоса войны» на всей территории региона», – уточнил Легков.