РИАМО - 16 окт. Для Московского областного научно-исследовательского института (НИИ) акушерства и гинекологии закупили новое оборудование — три аппарата искусственной вентиляции легких, транспортный инкубатор и инкубатор-трансформер для новорожденных, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Общая стоимость поставленного оборудования составила 18,5 миллионов рублей. Оно предназначено для спасения новорожденных. Его закупили по программе «Здравоохранение Подмосковья».

«Транспортный инкубатор представляет собой современное высокоэффективное устройство, предназначенное для безопасного перемещения младенцев во внутренних помещениях лечебного учреждения, а также в случаях транспортировки на дальние расстояния авиационным или автомобильным транспортом», - рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

По ее словам, новые аппараты искусственной вентиляции легких можно будет применять для новорожденных с массой тела от 300 граммов. Это оборудование экспертного класса, предназначенное для интенсивной респираторной терапии любой степени сложности.

«Инкубатор-трансформер – оборудование, в котором сочетаются закрытый неонатальный инкубатор и реанимационное место. Аппарат можно использовать как стационарно, так и применять для транспортировки новорожденных детей внутри больницы или за ее пределами», - отмечается в материале.

На данный момент аппараты ИВЛ и инкубатор-трансформер уже ввели в эксплуатацию.