РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 окт. Полиция подмосковных Люберец провела строевой смотр, в ходе которого проверили внешний вид полицейских в зимней форме, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«На плацу МУ МВД России «Люберецкое» прошел строевой смотр личного состава. В ходе планового мероприятия, проведенного в связи с переходом на зимнюю форму одежды, были проверены внешний вид сотрудников и соблюдение ими правил ношения форменной одежды, наличие служебных удостоверений с соответствием данных по должности и званию, нагрудных знаков и жетонов с личным номером», – говорится в сообщении.

Смотр проходил под руководством начальника МУ МВД Евгения Романцева. На данном мероприятии также присутствовали представители Главного управления МВД России по Московской области.

«По итогам строевого смотра подразделения МУ МВД России «Люберецкое» были признаны готовыми к несению службы в зимний период», – заключается в материале.