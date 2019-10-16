РИАМО – 16 окт. Обеспечить Московскую область важной для жизнедеятельности продукцией отрасли машиностроения или производства металлоконструкций в городском округе Электросталь, сможет начавший свое дело в этом направлении победитель аукциона, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Чтобы развивать бизнес в этой сфере необходимо принять участие в аукционе в электронной форме по аренде земельного участка для тяжелой промышленности.

«Участок площадью 14,6 тысячи квадратных метров удобно расположен относительно транспортной доступности города Электросталь, в непосредственной близости к железнодорожной станции Машиностроитель, что является важным аспектом для развития указанной деятельности», – отмечается в сообщении.

Начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком составляет 1,78 миллиона рублей.

«Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 ноября 2019 года на электронной площадке «РТС-тендер» по адресу: www.rts-tender.ru (№ процедуры 21091)», – уточняется в сообщении.