РИАМО – 16 окт. Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова и благотворительный фонд «Спартак-детям» подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

«Ни один футбольный клуб в России не имеет своего благотворительного фонда в помощь детям, а у «Спартака» он появился. Рада, что организаторы обратились ко мне с предложением о сотрудничестве. У нас много идей. Будем вместе вовлекать наших подмосковных детишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в наших учреждениях, в занятия спортом!» – заявила Мишонова.

Соглашение подразумевает организацию и проведение различных совместных мероприятий, в том числе благотворительных фестивалей и турниров.