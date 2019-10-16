РИАМО - 16 окт. Универсальное пищевое производство ГК «Сапсан» планирует построить завод по производству хлебобулочных изделий на территории Волоколамского городского округа, полностью строительство планируется завершить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В среду глава городского округа Михаил Сылка встретился с представителями компании «Сапсан», которая планирует строительство завода по производству кондитерских, кулинарных и хлебобулочных изделий в городском поселении Сычево, деревне Язвище. Проект находится на сопровождении центра содействия строительству при правительстве Московской области.

«Первый этап реализации проекта предполагает строительство smart-производства замороженных хлебобулочных полуфабрикатов. Плановая дата завершения строительства – первый квартал 2020 года», – отмечается в сообщении.

На втором этапе планируется строительство нового универсального пищевого производства – кулинарные изделия (первые, вторые блюда, гарниры), хлебобулочные изделия (хлеб, в том числе безглютеновые хлеба, слойки), кондитерские изделия (торты, эклеры, пирожные и тому подобные). Плановая дата завершения строительства – первый квартал 2022 года.

«В настоящее время нами получено разрешение на строительство объекта. Завершены земельные работы, возведен каркас первого завода. До конца года планируется завершение внешних и внутренних отделочных работ», – дополнил руководитель проектного офиса ГК «Сапсан» Антон Валявин.

По итогам встречи Сылка пообещал содействие администрации в осуществлении поиска участка под строительство общежития для работников, а также в организации транспортного средства для сотрудников.