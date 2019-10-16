РИАМО - 16 окт. Сегодня семь человек проходят альтернативную службу в различных почтовых структурах Московской области и столицы, они трудятся в должности оператора почтовой связи или почтальона, еще двоих примут в осенний призыв, говорится в сообщении пресс-службы отделения АО «Почта России» по Макрорегиону Москва.

«Молодым людям, пожелавшим пройти альтернативную гражданскую службу на почте, выплачивается полная заработная плата по занимаемой ими должности, предоставляются отпуска, в том числе для сдачи экзаменационной сессии в учебных учреждениях и оплачиваются больничные листы», - отмечается в материале.

В осенний призыв 2019 года в Московском регионе в «Почту России» примут еще двоих гражданских служащих.

Длится такая альтернативная служба 21 месяц. За последние шесть лет в Подмосковье альтернативную службу в отделениях «Почты России» прошел 51 человек, а в Москве — 24.

Осенний призыв в этом году начался 1 октября и продлится до 31 декабря включительно. В компании готовы принять молодых людей на прохождения альтернативной гражданской службы.