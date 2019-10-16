РИАМО - 16 окт. Многофункциональный торгово-развлекательный центр с апартаментами построили в Видном, объекту выдали заключение о соответствии требованиям проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

Многофункциональный торгово-развлекательный центр с апартаментами возведен на проспекте Ленинского Комсомола в Видном Ленинского городского округа. Общая площадь корпуса №1 и корпуса №2 составляет 52,7 тысячи квадратных метров.

«По проекту, в здании торгово-развлекательного центра обустроены магазины непродовольственных товаров, многозальный кинотеатр, отделение банка, супермаркеты, административные помещения, кафе, рестораны и автомойка. Во втором здании разместятся офисные помещения и апартаменты, под зданием предусмотрена подземная автостоянка на 454 машино-места», – отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Также установлены пандусы с поручнями для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. На прилегающей территории располагается автостоянка для посетителей центра.

Застройщиком объекта является АО «ВОЛГА-ТРЕЙД».