РИАМО – 16 окт. Подмосковных педагогов наградили за победу в конкурсе «За нравственный подвиг учителя», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской обасти.

В зале заседаний правительства Брянской области состоялось торжественное открытие и церемония награждения победителей II (межрегионального) этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». В конкурсе приняли участие 17 территорий Центрального федерального округа, на конкурс представлены работы 160 педагогов.

«В составе делегации Московской области в мероприятии приняли участие семь человек. Среди них четыре победителя конкурса: второе место заняла Светлана Дымша, учитель МОУ Каменской СОШ 1 Дмитровского городского округа, третье место – Лариса Захарова, директор воскресной школы «Вертоград» Михаило- Архангельского храма округа Пущино», – отмечается в сообщении.

Победителями стали также директор Мария Дронова и учитель Галина Куликова, работающие в МБОУ «Заволенская ООШ» в Орехово-Зуевском округе.