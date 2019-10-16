РИАМО - 16 окт. В Московской области завершили благоустройство семи парков, на 2019 год запланировано благоустройство еще 10, говорится в сообщении министерства благоустройства Московской области.

Уже благоустроили парки «Заречная» в Балашихе, «200 лет Егорьевску» в Егорьевске, «Костино» в Королеве, «Фабричный пруд» в Реутове, «Мечта» в Наро-Фоминске и «Серебряный» в Серебряных Прудах. Также был благоустроен городской парк Каширы.

«С 2019 года мы поменяли поход к благоустройству парков. Для получения субсидии из областного бюджета на благоустройство парка обязательным критерием становится разработка концепции развития всей территории парка, согласование ее с министерством благоустройства и обсуждение с жителями»,- напомнил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На 2019 года также запланировано создание еще двух уникальных парковых территорий – усадебного парка «Кривякино» в Воскресенске и парка Малевича в Одинцове.

В Подмосковье существует единый парковый стандарт. В этом году министерство благоустройства разработало и внесло в него изменения. Новый парковый стандарт даст рекомендации к общему облику парков и к элементам благоустройства в них.