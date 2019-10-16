РИАМО – 16 окт. Первые 15 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Подмосковья зарегистрировались на «Ферме» в электронном магазине, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Фермеры и крупные сельхозпроизводители Московской области теперь могут бесплатно расширить рынок продажи своей продукции через созданный раздел «Ферма» электронного магазина региона.

«Наши небольшие сельхозхозяйства, а также крупные производители получили бесплатную возможность представлять свою продукцию, знакомиться с заказчиками и их закупками, а также ценой товара, условиями его поставки независимо от местоположения, времени и сроков. Первые 15 предприятий и фермерских хозяйств Подмосковья зарегистрировались на «Ферме» в электронном магазине», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Ферма» – новый раздел электронного магазина Московской области. Магазин охватывает более 7,5 тысяч учреждений региона, многим из которых постоянно требуется продукция.

Сельхозпроизводитель или фермер может представить свой товар на выгодных ему условиях и реализовать его без бумажной волокиты в кратчайшие сроки.

«Свою продукцию в электронном магазине представили такие наши подмосковные предприятия как «Ореховохлеб», Сергиево-Посадский хлебокомбинат, КФХ «Еремкина», Дмитровский, Барыбинский, Талдомский и Наро-Фоминский молочные заводы, агрохозяйства «Зеленоградское», «Астапово», «Иван-да-Марья», «Акваферма». Теперь их ресурсы еще более доступны, заходите на «Ферму» и выбирайте необходимый вам товар», – дополнил Разин.

Глава Минсельхозпрода пояснил, что это средство коммуникации между поставщиками и потребителями обеспечит открытость, прозрачность и эффективность деятельности. Также будет способствовать развитию конкурентной среды и взаимовыгодному ценообразованию продукта.

«Эта интернет-площадка – еще один шаг, который мы сделали для поддержки фермеров и развития сельхозпредпринимательства в регионе», – подытожил Разин.