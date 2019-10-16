РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проинспектировал ход капитального ремонта в двух домах микрорайона Кузнечики в Подольске, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

В рамках исполнения поручений партии «Единая Россия» по контролю партийного проекта «Городская среда» Максимович вместе с замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрием Фокиным, депутатом совета депутатов Надеждой Беловой, представителями УК и подрядной организации проинспектировали капремонт многоквартирных домов №№2 и 5 в микрорайоне Кузнечики.

«В перечень работ по капитальному ремонту данных домов были включены работы по ремонту кровли, полный комплекс работ по ремонту фасада зданий. В доме №2 будет произведена еще отделка балконов. На данный момент работы идут полным ходом. Подрядчик пообещал, что уложится в срок», – сказал Максимович.