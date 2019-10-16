РИАМО - 16 окт. Компании Московской области пригласили к участию в программе «Кооперация», а также прохождению конкурса на получение гранта от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям), говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Размер гранта может составлять до 25 миллионов рублей, если он предоставляется на условии софинансирования из внебюджетных средств не менее 100% от суммы самого гранта. Обеспечить софинансирование грантополучатель может за счет собственных или привлеченных средств, а также за счет средств индустриального партнера.

«Обязательным условием участия в программе является совместная реализация проекта малым инновационным предприятием с индустриальным партнером. Компании должны заключить соглашение, которое будет определять порядок их взаимодействия в ходе выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)», - говорится в сообщении.

К индустриальному партнеру также выдвигается ряд требований. Например, его суммарная выручка, полученная от реализации новой продукции в течение пяти лет после завершения НИОКР, должна составить не менее 100 миллионов рублей.

При этом срок выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составит 18 или 24 месяца.

Подать заявку можно будет до 10:00 5 ноября 2019 года. Более подробную информацию по условиям конкурса можно узнать на сайте фонда. Подать заявку на участие можно через систему АС Фонд-М.