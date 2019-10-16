РИАМО - 16 окт. Московский метрополитен продолжает готовить пассажирскую зону станций к приходу холодов, на станции вернули свыше 4 тысяч вторых вестибюльных дверей, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Работы по традиции проводят в преддверии устойчивых холодов, чтобы вестибюли могли эффективно сохранять тепло при установлении низких уличных температур.

«Сейчас установлено более 4 тысяч – это около 90% от запланированных объемов. Всего в вестибюли вернут около 5 тысяч дверей. Монтаж проводят в ночное время – с 01:00 до 05:00, когда на станциях нет пассажиров, чтобы не создавать неудобств для их передвижения в течение дня. Установку дверей планируется завершить до конца недели», – отмечается в сообщении.

Первый заместитель начальника Московского метрополитена – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов рассказал, что вестибюли метро получают тепло от городской системы отопления. Чтобы она работала исправно, еще с мая начались проверка и отладка оборудования в тепловых пунктах.

На сегодняшний день приемку прошли 100% систем. Даже в самые холодные дни на станциях с большим пассажиропотоком они будут поддерживать плюсовую температуру.

В метрополитене также активно проверяют работу воздушно-тепловых завес. Ими оборудуют входы и выходы на всех станциях, располагая их в дверных тамбурах. Они создают плотную завесу теплого воздуха, которая отсекает поступление холодного воздуха внутрь. Всего в метро более 800 единиц такого оборудования.

Горячая вода также нагревает и лестничные сходы, ведущие в переходы метро с улицы. Она проходит по трубам непосредственно через ступени, повышая их температуру до 3 градусов Цельсия. Таким образом, снег на ступенях быстро тает, не скапливаясь. Это обеспечивает безопасность и комфорт пассажиров при спуске в метро.