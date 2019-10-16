РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. Дольщикам ЖК «Ренессанс» в Подольске представили организации, которые будут проводить обследование домов-долгостроев и разрабатывать проектную документацию по достройке домов, сообщается на сайте администрации округа.

Для завершения строительства жилых домов №№33А, 33Б по улице Красногвардейский бульвар (ЖК «Ренессанс») было предложено привлечь займ в размере около 30 миллионов рублей под 45% годовых для проведения обследования конструкций трех домов (в том числе и дома №5 по улице Шаталова), заключения договора на разработку проектной документации и прохождения госэкспертизы. В ходе предстоящих проектно-изыскательских работ будет составлен сводный сметный расчет для завершения строительства и определения параметров компенсационных участков для инвестора.

«В связи со сложившейся ситуацией участникам инициативной группы граждан-соинвесторов строительства ЖК «Ренессанс» администрацией округа была представлена организация, осуществляющая разработку проектной документации, а также организация, выполняющая работы по обследованию объектов незавершенного строительства. В ближайшее время конкурсный управляющий совместно с группой участников долевого строительства ЖК «Ренессанс» заключат договор с одной из представленных на совещании организаций», – говорится в сообщении.

На привлеченные средства будет достроен дом №5 на улице Шаталова, после чего конкурсные средства будут возвращены заимодателю, а оставшейся суммы будет достаточно для завершения проектно-изыскательских работ по домам №№33А и 33Б и получения положительного заключения государственной экспертизы. Ранее часть представителей инициативной группы от предложенного конкурсным управляющим варианта отказалась.

«Актуальность скорейшего принятия решения объясняется тем, что обследование конструкций незавершенного строительства необходимо проводить при положительной температуре окружающей среды, соответственно, времени для принятия решения практически не осталось. В случае отсутствия договоренностей между конкурсным управляющим и участниками инициативной группы ЖК «Ренессанс» вопрос завершения строительства откладывается на неопределенный срок до достижения общего консенсуса, предложенного одной из сторон», – поясняется в материале.