РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 окт. Посетителям домодедовского Комплекса социального обслуживания населения и реабилитации показали архивный отдел администрации Домодедова, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«Архивный отдел администрации городского округа Домодедово провел очередной День открытых дверей для посетителей Домодедовского комплексного центра социального обслуживания населения и реабилитации», – говорится в сообщении.

Посетители выразили слова благодарности на счет проведенной экскурсии. Многие из них не знали о существовании архива и документов, которые там хранятся.

Архивный отдел в нынешнем году регулярно проводит экскурсии для детей, подростков и жителей старшего поколения. Много вопросов у посетителей вызывают старые документы 1940-60-х годов, среди которых расчетные ведомости, похозяйственные книги и фронтовые письма-треугольники из личных архивов.