РИАМО – 16 окт. Подмосковная усадьба Бергов сдана в аренду за 315 тысяч рублей в год, кроме того, в скором времени здесь начнутся работы по восстановлению, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Сегодня областная усадьба Бергов, которая находится на территории Москвы в поселке Первомайское, нашла своего хозяина. Им стало ООО «УБ Девелопмент». В комплекс вошли три объекта общей площадью свыше 1,1 тысячи квадратных метров. Годовая аренда составит 315 тысяч рублей», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Торги организованы комитетом по конкурентной политике Московской области на площадке Регионального центра торгов.

Усадебный комплекс фабриканта В.П. Берга появился в начале XX столетия. Сейчас он является объектом культурного наследия регионального значения, который необходимо восстановить.

В советский период усадьба находилась в ведении Госплемзавода «Первомайский», но длительное время не использовалась.

До наших дней сохранились три строения усадьбы, среди которых два жилых дома и водонапорная башня. Все объекты в неудовлетворительном состоянии, уточняется в сообщении.