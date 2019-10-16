РИАМО – 16 окт. Министерство инвестиций и инноваций Московской области опубликовало итоги мониторинга муниципальных образований региона по созданию условий для ведения предпринимательской деятельности, исследование проводится ежеквартально по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Оценка предпринимательского климата построена на объективных данных статистического характера Мособлстата, ФНС Подмосковья и Мининвеста.

«Рейтинг муниципальных образований рассчитывается из трех критерий: количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 10 тысяч жителей муниципалитета; количество вновь созданных субъектов МСП на 10 тысяч жителей муниципалитета; объем средств муниципального бюджета, выделяемых в рамках поддержки бизнеса в расчете на один субъект МСП», – отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Он пояснил, что за каждый критерий муниципальному образованию присваиваются баллы, а по их сумме определяется итоговое место.

«По итогам третьего квартала 2019 года первые три места в рейтинге заняли Солнечногорск, Химки и Руза. Также в топ-10 по формированию предпринимательского климата вошли городские округа: Красногорск, Домодедово, Мытищи, Пушкинский, Люберцы, Дмитровский и Сергиево-Посадский», – перечислил Хромов.

По его словам, также значительно улучшили свои позиции в рейтинге городские округа Раменский (20 место вместо 34), Истра (15 место вместо 19), Фрязино (26 место вместо 30).