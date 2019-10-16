РИАМО – 16 окт. На участие в общероссийском профессиональном конкурсе «Лучшие архитектурно-градостроительные концепции» было подано 63 заявки от проектных команд и муниципальных органов власти, Подмосковье представлено девятью концепциями, среди которых предложения по развитию застроенных и не застроенных территорий, как для жизни, так и новых индустриальных парков, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

В конкурсе принимают участие проекты из 34 городов и семи регионов России. Московская область – регион с высокой строительной активностью и важнейшей экологической функцией - активно поддерживает проведение подобных профессиональных конкурсов, выявляющих лучшие российские практики архитектурного и градостроительного проектирования.

«Именно архитектурно-градостроительные концепции развития территории являются тем документом, который позволяет наиболее полно и многогранно оценивать градостроительный потенциал и формирует предпосылки для создания гармоничного архитектурно-градостроительного облика объектов. Это уже третий общероссийский конкурс, который проходит при поддержке комитета по архитектуре и градостроительству Московской области», – сказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

она добавил, что финалистами конкурса стали сразу несколько проектов из Подмосковья, что вызывает чувство гордости за регион.

В жюри вошли эксперты из ведущих архитектурных, инжиниринговых, консалтинговых компаний и общественных организаций. На первом этапе по итогам электронного голосования жюри определен список финалистов.

Проектные команды, вошедшие в шорт-лист конкурса, приглашаются на открытое заседание жюри, которое пройдет 17 октября в Москве (Гостиный двор, конференц-зал 2).

Представителям проектных команд предстоит защита проектов, по результатам которой жюри вынесет решение о распределении мест и назовет победителей в каждой из четырех номинаций. Награждение состоится 18 октября в рамках 45-го заседания совета главных архитекторов и муниципальных субъектов РФ и муниципальных образований.