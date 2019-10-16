РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. В подмосковном Подольске полицейские задержали подозреваемую в краже денежных средств с украденной банковской карты, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что неизвестный в квартире одного из домов на улице Заводской украл банковскую карту потерпевшего и снял с нее деньги. Сумма ущерба составила более 34 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления была установлена и задержана 42-летняя местная жительница. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемая подписала подписку о невыезде, ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.